Lazio, ecco il nuovo calendario con la Conference: tutte le gare di febbraio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Obiettivo finire al meglio questa prima parte di campionato. La Lazio dopo il Mondiale avrà il suo bel da fare tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. La squadra di Maurizio Sarri a febbraio è chiamata al doppio appuntamento con il Cluj. Due gare, l'andata il 16 febbraio all'Olimpico e il ritorno il 23 febbraio al Constantin Rădulescu, che si inseriscono in un calendario già ricco di impegni.

Prima della gara d'andata la Lazio sarà infatti impegnata in casa nel big match contro l'Atalanta in programma il 16.02, prima di quello di ritorno invece i biancocelesti saranno impegnati in casa della Salernitana nel match del 19.02. Subito dopo la gara di ritorno con il Cluj poi ci sarà all'Olimpico il match contro la Sampdoria.

CALENDARIO

12.02 - Lazio - Atalanta

16.02 - Lazio - Cluj

19.02 - Salernitana - Lazio

23.02 - Cluj - Lazio

26.02 - Sampdoria - Lazio