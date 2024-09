Lazio, elogi in Albania per Hysaj: le parole al miele dopo le critiche

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Per Elseid Hysaj è stata un'estate difficile. Prima l'Europeo non brillante, poi l'esclusione dalla lista per la Serie A e per la Uefa con la Lazio. Le due partite giocate con la maglia dell'Albania contro Ucraina e Georgia hanno restituito il sorriso al difensore. In particolare la Revista Class, ma anche tutti i quotidiani sportivi, hanno esaltato le due prestazioni di Hysaj, capitano e leader della nazionale albanese. Le critiche post Italia - Albania dell'Europeo sono definitivamente alle spalle.