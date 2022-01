Lazio - Empoli, 48 ore al fischio d'inizio: cresce il dato sui biglietti venduti

Mancano meno di 48 ore alla sfida tra Lazio ed Empoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 14.30. Sarà questa la prima occasione in cui si tornerà al 50% della capienza dopo settimane al 75%. In attesa del fischio d'inizio, è cresciuto il dato sui biglietti venduti per la sfida. Come riporta radiosei.it, sono al momento 12 mila i tagliandi staccati. Nelle ultime ore, in particolare, c'è stata una crescita importante che ha fatto salire il numero dopo un inizio piuttosto timido. I biglietti si potranno comprare fino al fischio d'inizio, in programma alle 14.30 del giorno dell'Epifania.

