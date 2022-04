Lazio, Eriksson: "Sarri ha bisogno di una squadra forte. Immobile non è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sven-Göran Eriksson torna a parlare della sua Lazio. Lo storico allenatore biancoceleste alzò al cielo il secondo scudetto della stagione 1999-2000 e uomini come lui non potranno mai essere dimenticati nella società capitolina. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Eriksson si è espresso sulla Lazio di Maurizio Sarri: "Per vincere uno scudetto o andare in Champions, in Italia ci vogliono i soldi. Sarri è senza subbio un ottimo allenatore, a me piace il modo in cui vuole far giocare la squadra, però penso che lui abbia bisogno di una squadra forte e la Lazio sta sette punti dietro alla Juventus. Sono tanti - prosegue l'ex allenatore - ma c'è ancora una possibilità. La Lazio ha buoni giocatori, poi c'è Immobile. Benché non faccia gol in tutte le partite, il record con la Lazio è impressionante. Io non credo che sia finito, ha ancora tanti anni da fare ad alto livello".