Lazio eSports, questa sera alle 21 il derby con la Roma su PES 2021 - FT

Durante la fase di lockdown, periodo in cui vennero sospesi momentaneamente dei campionati, si sono sviluppati nel mondo gli eSports. Questi hanno avuto un successo inimmaginabile, tant'è che la Lega ha deciso di dare vita al campionato virtuale e ogni club ha creato il proprio team. La Lazio da mesi sta portando avanti questo progetto e, in occasione del derby di venerdì, i tifosi questa sera potranno avere un assaggio della sfida con lo scontro tra Lazio e Roma su PES 2021. A difendere i colori della prima squadra della Capitale ci saranno i pro player Raissforever_10 e Danielitoperu10, dall'altra parte Kepa e Roksic. Sarà possibile vedere il confronto in live sul canale Twitch della Lazio eSports.