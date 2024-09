Lazio, Fabiani: "Abbonamenti? I tifosi non ti abbandonano mai, vanno..."

Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi pomeriggio a Formello, il ds Fabiani è intervenuto anche sulla questione legata agli abbonati. Queste le parole per il tifo della Lazio: "Ringrazio 28.200 volte i tifosi per gli abbonamenti. Questo significa che si va oltre le critiche. Il tifoso laziale non ti abbandona mai nel bene e nel male, per questo li ringrazio ancora. I tifosi quest'estate non avranno accolto giocatori a Fiumicino, ma si sono trasferiti all’Olimpico, mi è bastato vedere il colpo d’occhio che c’era contro il Milan per capire che i laziali non hanno abbandonato la squadra. Tra qualche anno smetterò con il calcio e mi piacerebbe fare un dibattito per parlare del ruolo, per spiegare tante cose che non sapete, come io non conosco i segreti del vostro mestiere".