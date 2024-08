Lazio, Fabiani contro Sardo: "Ha fatto qualcosa di strano, vuole eludere la norma..."

La Lazio ha perso un grande talento. Jacopo Sardo ha da poco firmato con il Saarbrücken, squadra della Serie C tedesca e satellite del Bayer Leverkusen, lasciando la Capitale a parametro zero. Nella delusione dei tifosi, il diesse biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per spiegare come sono andate le cose tra la società e il classe 2005. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

“Dico che ci troviamo di fronte davanti a delle norme che non tutelano i settori giovanili a qualsiasi livello. Cresci un calciatore in casa per 5 anni e all’improvviso può decidere di prendere un’altra strada senza che la società si possa opporre. Chi ne trae beneficio sono quei giocatori mal consigliati, Un ragazzo come Sardo di buon prospetto ha deciso di fare un qualcosa di veramente strano, cioè giocare in Serie C tedesca per eludere la norma del vincolo. Sappiamo già dove andrà a finire. Mi augurano che lo facciano nei tempi giusti altrimenti la Lazio si dovrà muovere per tutelare la propria immagine. Sardo ha rifiutato l’apprendistato. La sua intenzione era di andare a giocare nel Milan in Serie C, ma non ho capito perché avrei dovuto dare un giocatore così al Milan. Abbiamo rifiutato 400 mila euro dai rossoneri. La Lazio non è figlia di un dio minore. Sulla fuga di notte ci possiamo fare ben poco. Sono convinto sia una fuga ponte: andare all’estero per rientrare in Italia. Ci sono cose che abbiamo l’obbligo di fare per tutela dell’immagine della società. Il mondo del calcio è un po’ particolare. Presterei attenzione e direi ai genitori di pensarci due volte prima di fare queste scelte. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, quello che non consentiremo mai è quello di sbeffeggiare il nome della Lazio”.