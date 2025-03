Lazio, Fabiani e il reintegro di Pellegrini: il d.s. spiega la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha trattato molti temi in casa Lazio tra i quali anche quello relativo alle liste per la Serie A e per l'Europa League, quindi ai casi di Luca Pellegrini e Reda Belahyane: "Se Pellegrini tornerà in lista? Ognuno nella Lazio ha il suo reparto specifico. Qui decide il tecnico. La lista l'ha decisa Baroni e ci ha formato, ma gli equilibri nello spogliatoio lo decide l'allenatore. Se vorrà modificare la lista ce lo dirà. Belahyane in Europa? Credo Baroni abbia voluto premiare quelli che avevano ben figurato portando avanti la Lazio in Europa".

