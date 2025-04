Lazio, fattore Pedro: lo spagnolo supera Rocchi in una speciale classifica - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fattore Pedro. La Lazio si aggrappa al suo campione per ottenere almeno un punto contro il Parma, salvare la faccia e rimanere in corsa per la Champions League. Lo fa, per l'appunto, grazie allo spagnolo, entrato a gara in corso al posto di Dia. E l'ex Barcellona si è reso protagonista di una speciale statistica, confermando la propria importanza anche partendo dalla panchina. Come riferisce Opta su X, Pedro è il giocatore che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione di SerieA con la Lazio, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): sette; superato Tommaso Rocchi (sei, nel 2008/09). Una vera certezza.

