Lazio, Felipe Anderson con Sarri si accende: già un record a segno

Serata speciale per Felipe Anderson. Partito nel tridente offensivo in Cagliari - Lazio, l'esterno brasiliano si è reso ancora una volta fenomenale e nel contempo decisivo nella vittoria contro la squadra di Mazzarri. Prima serve il cioccolatino a Luis Alberto e dopo tocca a lui. Milinkovic strappa la palla a Dalbert e detta il perfetto inserimento di Pipe in area. Da lì parte la musica brasiliana, una difesa completamente ubriacata dallo slalom straordinario di Felipe Anderson. Dribbla Lovato e poi Carboni per poi trovare Cragno spiazzato: è gol per la Lazio. Un assist e una rete speciale per l'esterno biancoceleste che da settimane ha ritrovato una buona forma, un'ottima condizione, già contro il Porto e il Napoli, mancava solo il gol. Quello di ieri si tratta del quinto sigillo in campionato per Pipe, e il settimo passaggio vincente. L'ex Porto ha partecipato complessivamente finora a 12 reti ritagliandosi un record personale tra le fila della Lazio. Felipe Anderson ha superato il bottino dell'ultima stagione in biancoceleste, quella del 2017/18, quando la classifica lo vedeva con 4 gol e 7 assist. Con Maurizio Sarri sta trovando la giusta continuità, all’inizio la fiamma si era leggermente abbassata, ma adesso Felipe è pronto per lo sprint finale. Le ultime dieci giornate saranno decisive e chissà che non possa essere anche lui a regalare alla Lazio la zona Europa.