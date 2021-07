Lazio, Felipe Anderson si avvicina e i tifosi fremono: "Ti aspettiamo"

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così canta Venditti, una relazione complicata tra due amanti ma un amore che sembra essere destinato a non finire. Ecco, sembra un po’ la situazione che si sta vivendo ora in casa Lazio a proposito di Felipe Anderson. Il brasiliano ha sempre dimostrato, soprattutto sui social, il suo attaccamento alla società biancoceleste e ai suoi tifosi. Dagli auguri al club nel giorno del suo compleanno ai commenti di supporto nei confronti dei suoi ex compagni di squadra, ormai amici. Tutti hanno un buon ricordo di lui. Arrivò a Roma nel 2013 quando la Lazio lo acquistò dal Santos, era poco più di un ragazzino. Ha deliziato il popolo biancoceleste con le sue giocate, i suoi dribbling e il suo sprint. Non sempre è stato tutto così perfetto perché, come in ogni relazione, ci sono degli alti e dei bassi. Momenti bui che sicuramente hanno aiutato il ragazzo a crescere e a diventare quello che è ora: un uomo.

Nel 2018 la decisione di lasciare la Lazio, i suoi compagni e i tifosi in cerca di una nuova esperienza. Nonostante il dispiacere, il popolo biancoceleste gli ha sempre dimostrato affetto e supporto sicuri che si trattasse solo di un arrivederci e non di un addio. In questi ultimi giorni le insistenti voci di mercato che accostano “Pipe” alla Lazio stanno alimentando le speranze dei supporter, che stanno inondando di commenti le sue foto sui profili social. “Ti amiamo Pipe”, “Torna a casa Pipe” e “Vieni a Roma, ti stiamo aspettando” sono i commenti più frequenti. Solo parole d’affetto e d’incoraggiamento per lui, nell’intento di essere la scintilla per ravvivare quel fuoco sopito sotto la cenere ma che in realtà non si è mai spento. La volontà di Felipe di tornare a Roma è evidente, la distanza tra la Lazio e West Ham sembra minima, Sarri ha dato il suo benestare. Non resta che attendere con la speranza di rivederlo presto con l’aquila sul petto.

