Lazio, Felipe Anderson su Instagram garantisce per Pereira: "Fenomeno" - FT

Tanti, troppi dubbi circolano intorno al nuovo acquisto della Lazio Andreas Pereira: sarà lui l'uomo che farà la differenza? Può essere utile a Inzaghi e alla Lazio stessa? Farà la differenza? Per togliere tutti questi dubbi, basterebbe leggere il curriculum del ragazzo. Prima di approdare al Manchester United, dove ha anche svolto parte della trafila nelle giovanili, ha giocato nelle file del PSV. Da quando è passato in prima squadra con i Red Devils, è andato un paio di volte in prestito in Spagna per poi tornare all'ovile e giocare spesso.

REFERENZE DI SPESSORE - Se non dovesse bastare il curriculum, si potrebbe fare affidamento alle referenze. Molti che lo hanno visto giocare pensano sia un grande prospetto, tra questi c'è Felipe Anderson che ha giocato con lui nella Nazionale U23 brasiliana. Questa mattina Pipe ha commentato il post social delle visite mediche del calciatore scrivendo "craque" ("fenomeno", ndr). I due sono stati avversari durante questi anni in Premier League e quindi se l'ex laziale garantisce per lui, ci si può fidare.