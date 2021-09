Lazio, Felipe Caicedo secondo a Inzaghi per numero di gol da subentrato: i numeri

Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio, ma non del tutto. L'attaccante ecuadoriano ha salutato la Capitale dopo quattro anni per trasferirsi al Genoa firmando un triennale a 2,2 milioni di euro più bonus a stagione. L'ufficialità è arrivata ieri e la società biancoceleste ha salutato il Panterone con un video sui social che racchiude tutti i gol siglati negli ultimi minuti. Felipe non se ne è andato proprio del tutto però. Il perché lo mostra la statistica di Lazio Page. Felipe Caicedo (10) è secondo solo a Simone Inzaghi (11) per numero di gol da subentrato con la maglia della Lazio. Dietro di lui (9) Rocchi, (7) Keita, (6) Casiraghi e infine (5) Kozak. "L'uomo della Provvidenza" con questa statistica rimarrà per sempre nella storia del club capitolino. D'altronde lo ha fortemente sottolineato anche lui: "Ci legheranno sempre quei gol al 90' minuto, gioia e passione". Un messaggio non indifferente per i sostenitori della Lazio che avranno per sempre impresse quelle reti arrivate allo scadere, quando tutto sembrava già scritto.

Felipe #Caicedo (10) è secondo solo a Simone Inzaghi (11) per numero di gol da subentrato con la maglia della Lazio



11 🇮🇹 Inzaghi S.

10 🇪🇨 Caicedo

9 🇮🇹 Rocchi

7 🇸🇳 Keita

6 🇮🇹 Casiraghi

5 🇨🇿 Kozak



In becco all’aquila @FelipaoCaicedo — Lazio Page (@laziopage) August 31, 2021

