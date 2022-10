Lazio, festa a sorpresa per Lotito: torta e brindisi a Formello

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Una festa che lo ha sorpreso e gratificato. Claudio Lotito ha raggiunto Formello nel tardo pomeriggio di ieri e ha ricevuto i complimenti da parte di dirigenti e dipendenti del club. Torta e bollicine per brindare alla carica in Senato ottenuta in Molise dal presidente biancoceleste, accompagnato nel centro sportivo dalla moglie Cristina Mezzaroma e dal figlio Enrico, inserito in estate nell'organigramma dirigenziale della Primavera e della Lazio Women. La squadra di Sarri, al momento dell'arrivo di Lotito, aveva già abbandonato il Training Center (la seduta era iniziata alle 15.30). Domenica potrebbe essere bissato il cin cin coi calciatori per la vittoria alle elezioni, magari coi 3 punti in tasca conquistati contro lo Spezia.

