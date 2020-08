Lazio, festa a Torre Annunziata per Ciro Immobile: torta e Scarpa d'Oro... finta

Festeggia Ciro Immobile, e chi lo merita più di lui? L'uomo dei record. L'attaccante della Lazio ha vinto per la terza volta la classifica marcatori e in questa stagione si porta a casa anche la Scarpa d'Oro. Per il momento però si deve accontentare di una riproduzione fatta dai suoi amici di Torre Annunziata, dove ha festeggiato in serata insieme alla famiglia. Su Instagram la moglie Jessica ha postato una foto con tanto di torta: "Insieme a te passo dopo passo".