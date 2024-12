Lazio, Filippo Bisciglia sul tifo della Nord: "Fino alla fine"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo 0-6 è stato inaspettato e fa indubbiamente male, ma i tifosi presenti allo stadio non hanno mai smesso di far sentire il loro calore e il loro appoggio ai calciatori in campo. Una brutta sconfitta non può cancellare quanto di buono fatto fino ad ora, motivo per cui la Curva ha incoraggiato la Lazio dopo il triplice fischio, nella speranza che già sabato sera contro il Lecce si possa tornare subito in carreggiata. Tra i tifosi presenti allo stadio era presente anche Filippo Bisciglia, noto personaggio e conduttore televisivo, che al termine del match ha postato una Instagram Story inquadrando la Curva che non ha mai smesso di cantare: "Sempre forza Lazio... Sempre... Fino alla fine"