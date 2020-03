Lazio, Filippo Volandri: “La squadra di Inzaghi la più penalizzata dallo stop”

Campionato fermo, allenamenti individuali. Quanto è complicato rimanere concentrati in attesa della ripresa? Filippo Volandri dice la sua ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “È difficilissimo, nessuno allenamento può mai avvicinarsi a una gara ufficiale, figuriamoci le sedute a casa. Le emozioni e l’adrenalina non sono ripetibili”. Per l’ex tennista azzurro è la Lazio la squadra più penalizzata dalla sosta forzata: “Quella di Simone Inzaghi viveva sull’onda dell’entusiasmo, potrebbe risentirne maggiormente. I campioni della Juventus potrebbero saper gestire meglio questo momento, altri giocatori invece magari non sono abituati a gestire sensazioni del genere. Le outsider possono avere controindicazioni maggiori”.