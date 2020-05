Lazio, finalmente di nuovo in campo insieme: "Prima seduta collettiva!" - VIDEO

A Formello si è ricominciato a faticare già da un po', ma finora era stato possibile farlo solo con sedute individuali e tenendo le dovute distanze. Oggi finalmente invece la Lazio dà il via agli allenamenti collettivi, un ritorno in campo accanto ai compagni di squadra che sa un po' più di normalità. Il club ha pubblicato anche un video sui social in cui i giocatori sono già impegnati con il pallone: "Prima seduta collettiva per la prima squadra della Capitale!".