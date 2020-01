Lazio, finalmente il recupero: ma occhio al Verona che viaggia a ritmo europeo

Prima la SPAL (domenica alle 15), poi il recupero del match contro il Verona (mercoledì 5 alle 20.45). La Lazio ha il dovere di ripartire più forte di prima, dopo la parentesi del derby. E quale miglior occasione di una doppio impegno casalingo contro due squadre di fascia medio-bassa?. Attenzione però, perché se da una parte c'è una SPAL in piena crisi, dall'altra il Verona si sta affermando come squadra rivelazione del campionato. Come riporta il Corriere di Verona, i gialloblù stanno viaggiando ad un ritmo europeo: nel 2020 Juric ha raccolto 10 punti, più di Inter e Juventus. Oggi il Verona occupa la parte sinistra del campionato e sta sorprendendo tutti: una squadra in cui non risultano top-players, ma che ha fatto del gruppo la propria forza. La Lazio è avvisata: non sono permessi cali di concentrazione.

