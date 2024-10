Lazio | Fiore incensa Baroni: "Felice per lui, meritava quest'opportunità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Ci si augura che regni questo equilibrio in campionato anche più avanti. È bello, è incerto, gli ultimi anni a dicembre già si sapeva chi avrebbe vinto". Così l'ex giocatore della Lazio Stefano Fiore, parlando al Villa Pamphili Padel Club della Capitale dove ha sfidato in coppia con Paolo Di Canio i due ex romanisti Simone Perrotta e Vincent Candela in una sfida valida per il torneo 'Mediolanum Padel Cup'. "Sono molto contento anche per l'impatto che ha avuto Baroni sulla Lazio, c'era molto scetticismo quando è stato scelto, ma penso che si meritasse questa opportunità per tutta la gavetta che ha fatto, per i campionati importanti che ha fatto in piazze difficili e per le salvezze clamorose. La Lazio era all'anno zero, sono partiti tutti gli uomini simbolo che hanno fatto benissimo in questi anni. È un progetto che mi piace e che potrà negli anni creare qualcosa di buono", ha aggiunto l'ex centrocampista.

TORNA ALLA HOMEPAGE