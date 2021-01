Lazio - Fiorentina, Cucchi: "Successo importante per morale e classifica. E che gara Immobile..."

La Lazio ottiene, non senza difficoltà, tre punti fondamentali per muovere la classifica. Contro la Fiorentina, gli uomini di Inzaghi vanno in vantaggio con Caicedo dopo cinque minuti dal fischio d'inizio, per poi raddoppiare con Ciro Immobile nella ripresa. Nel finale i viola accorciano le distanze con Vlahovic dal dischetto del rigore, ma al 95' il risultato è fermo sul 2 a 1. Subito dopo, Riccardo Cucchi ha analizzato il match, come accade ormai di consueto. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso biancoceleste, ha spiegato: "Grande partita di Immobile, secondo me. E vittoria importante per il morale e la classifica. L' impegno della Fiorentina non ha mascherato i limiti della squadra".

