Lazio, Immobile infrange un altro record: solo Gilardino come lui

Il gol di rapina di oggi contro la Fiorentina ha concesso a Ciro Immobile di infrangere un altro importante record. Come riporta Opta, il bomber biancoceleste, arrivato a 11 gol in campionato, è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Serie A (Fiorentina, Napoli e Udinese) nell’era dei tre punti a vittoria. Come lui, in Italia, solo l'ex attaccante Alberto Gilardino che ci è riuscito contro Cagliari, Lecce e Udinese.