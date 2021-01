Lazio - Fiorentina, Farris: "Punti fondamentali per il morale. Immobile? Credo sia tutto ok"

Al termine della gara vinta contro la Fiorentina, Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara: "Simone (Inzaghi, ndr) si scusa per la sua assenza. A fine partita era senza voce e non riusciva a dare nemmeno le indicazioni. Oggi abbiamo vinto una partita sporca, probabilmente quella giocata meno bene tra le ultime. Serviva questa prestazione da squadra compatta. Un esempio è il salvataggio di Milinkovic sulla linea di testa. Oggi contava il cuore e lo abbiamo messo in campo. Fatica in campionato? Dobbiamo smettere di pensare allo scorso anno. Abbiamo vissuto un sogno e tutti sanno come è andata. Oggi siamo più indietro rispetto alle altre squadre anche a causa dell’impegno in Champions. Immobile? Ciro è partito un po’ a rallentatore quest'anno poi ha rimediato. L'intesa con Luis Alberto funziona benissimo. Quest’anno c’è stata un evoluzione anche degli avversari. Ci studiano e cercano di chiuderci le nostre caratteristiche migliori. Questi punti di oggi sono fondamentali al livello mentale. Assenze? Speriamo di recuperare i nostri giocatori il prima possibile. Fares non si è ancora inserito ancora a pieno. Lulic è la storia della Lazio. Vorremmo avere la rosa al completo alpiù presto. Mercato? Se arriverà qualcuno sarà Simone a parlarne con la società".

Al termine del match tra Lazio e Fiorentina mister Massimiliano Farris è intervenuto anche ai microfoni Lazio Style Channel: "Oggi abbiamo vinto una partita sporca, condotta nel primo tempo e giocata in verticale con Immobile, a cui purtroppo il Var ha giustamente annullato un gol. La squadra che veniva da un periodo difficile ha accusato il risvolto psicologico, ma siamo preparati e sappiamo soffrire, i salvataggi di Strakosha e Milinkovic non sono casuali. Quando si vogliono i tre punti li si porta a casa anche con il cuore oltre che con la testa. C'è unità di intenti: non siamo stupidi, sappiamo di avere una classifica che non rispecchia il nostro valore, abbiamo tutti sbagliato qualcosa. Sicuramente la Champions ci ha tolto energie, evidentemente abbiamo pagato ma anche questa è esperienza. La speranza è di recuperare ora Lulic, Fares e Correa per fare sicuramente bene. Pereira? Doveva entrare su Luis Alberto, nel momento in cui Immobile ha avuto un problema ci è servita la fisicità di Muriqi. Chiaro che il ragazzo può rimanerci male ma nello spogliatoio era tranquillo, aveva capito. Impostazione da dietro? Se ci credi devi portarla avanti assumendoti i rischi, bisogna capire i momenti in cui magari la squadra non ha la tranquillità per farlo. È una linea che portiamo avanti da inizio stagione e che sta dando frutti. Parma e Roma? In questi impegni ravvicinati dopo Parma avremo il tempo giusto per preparare il derby, anche se sarebbe un errore pensare già alla stracittadina perché ci aspetta una battaglia con il Parma. Immobile? Credo sia tutto ok, domani verranno fatte le valutazioni del caso. Oggi ha preso qualche botta, in una partita normale si sarebbe preso l'applauso del nostro pubblico, abbiamo voluto farlo rifiatare".