Lazio - Fiorentina, Mimun: "Oggi prova d'orgoglio, ora testa all'Atalanta"

Basta una magia di Pedro alla Lazio di Maurizio Sarri per battere la buona Fiorentina di Italiano. Una vittoria che da ampio respiro ai biancocelesti reduci dal ko di Verona e dal ritiro ordinato dalla società dopo la sconfitta. Serviva una vittoria anche in vista della difficile trasferta di Bergamo in programma sabato alle 15:00. Questo il commento del direttore del Tg5 e tifoso biancoceleste Clemente Mimun: "Prova d’orgoglio con una formazione giusta che stavolta non ha concesso nulla e tra 72 ore l’Atalanta".

