Lazio - Fiorentina, piccoli tifosi crescono: i figli di Immobile e Inzaghi intonano l'inno - VD

In casa Lazio si festeggia per la vittoria contro la Fiorentina. Un successo indispensabile per il morale e per iniziare a risalire in classifica. I tifosi biancocelesti, dopo qualche minuto di sofferenza nel finale di gara, hanno esultato, proiettandosi con ottimismo alla prossima sfida contro il Parma. I piccoli di casa Inzaghi e Immobile, ormai lazialissimi, non hanno fatto eccezione. Lorenzo, il figlio del tecnico della Lazio, e le due sorelline Michela e Giorgia, "principesse" di papà Ciro, sono intenti a cantare l'inno biancoceleste nel video pubblicato da Gaia Inzaghi su Instagram, e puntalmente ricondiviso da Jessica Immobile.

