Lazio - Fiorentina, tamponi gratis prima della partita: tutte le informazioni

Per entrare allo stadio è obbligatorio, dal 6 agosto, possedere il Green Pass. La certificazione si acquisisce con la conclusione del ciclo vaccinale o con un tampone rapido (in questo caso il Pass ha validità di 48 ore). Per i non vaccinati la Lazio ha attivato il servizio "tampone gratis", in modo tale che i tifosi possono ugualmente accedere all'Olimpico. Tramite una nota la società biancoceleste ha diramato tutte le informazioni utili: "La S.S. Lazio comunica che i tifosi che hanno acquistato il biglietto in modalità NON TAMPONATO per la partita Lazio-Fiorentina del 27 ottobre 2021, potranno usufruire del servizio "tamponi gratis" dalle ore 15 alle ore 19 dello stesso giorno nei pressi della Sfera Grande di A. Pomodoro in Piazzale Della Farnesina. Il servizio sarà svolto dalla società EVO JOB che utilizzerà personale specializzato. Il risultato verrà inviato direttamente sul cellulare del titolare del biglietto e consentirà l'accesso allo stadio in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative covid".