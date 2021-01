Lazio - Fiorentina, Vlahovic: "Milinkovic? Ha evitato il gol, l'ho mandato a quel paese"

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A tra Lazio e Fiorentina. A qualche minuto dal triplice fischio di Abisso, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Con Kouamé eravamo più compatti. Lui è un ottimo giocatore, ci capiamo. Mancano gol? Tutti insieme stiamo provando, stiamo dando tutto. Se non riusciamo dobbiamo capire dove stiamo sbagliato. Con il lavoro otterremo i risultati e avremo delle soddisfazioni. Non mi ha detto nulla, io non ho parole per ringraziarlo, se non mi avesse messo a tirare rigori, non avrei segnato così tanto. Daremo tutto per uscire da questo momento. Milinkovic? Gli ho detto una parolaccia, ma in amicizia, giochiamo anche insieme in Nazionale. L'ho mandato a quel paese perché ha salvato il gol (ride, ndr). Dobbiamo trovare fiducia in noi stessi, abbiamo tanti giocatori importanti. Impossibile con loro non trovare un equilibrio. Dispiace per i risultati, ma daremo tutto per vincere la prossima".

