Lazio - Fiorentina, l'esultanza di Correa e Lulic al termine del match - FOTO

La Lazio torna a vincere e grazie alle reti di Caicedo e Immobile imponendosi per 2-1 sulla Fiorentina di Prandelli. Biancocelesti che tornano alla vittoria dopo il pareggio di domenica contro il Genoa. In tribuna due ospiti speciali: il Tucu Correa, out per infortunio al polpaccio, e Senad Lulic. Il capitano è tornato ad allenarsi e la speranza è quella di poterlo recuperare a breve. I due hanno fatto il tifo per i compagni e a fine gara l'argentino ha pubblicato una foto sui social: "Siiii +3! Forza Lazio!".

