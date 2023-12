Lazio - Frosinone, i precedenti sorridono ai biancocelesti: tutti i numeri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le feste di Natale, ci si avvicina sempre di più al ritorno in campo. La Lazio se la vedrà all'Olimpico contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco per la diciottesima giornata di Serie A. Si tratta del quinto incontro nella storia tra le due formazioni, che si sono affrontare per la prima volta solo nella stagione 2015/16. I precedenti sorridono tutti ai biancocelesti, che contro ciociari non hanno mai perso: in 4 incontri, 3 vittorie e un pari. L'ultima sfida risale al 4 febbraio 2019, con il successo della Lazio per 0-1 grazie al gol di Felipe Caicedo. Nelle gare restanti, i capitolini hanno sempre vinto (2-0, 0-1), con l l'unico pareggio che è datato 21 febbraio 2016: 0-0 al Benito Stirpe. Nella storia delle partite tra le due formazioni, i gialloblù non sono ancora mai riusciti a segnare.