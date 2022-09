Lazio, fuga d’amore per Felipe Anderson e la sua Lohanne - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo dopo la vittoria contro la Cremonese, il pessimismo generato dalla sconfitta in Europa è stato allontanato. Ogni cosa sembra essere tornata al suo posto, sul volto dei biancocelesti si rivede l’entusiasmo di inizio stagione che senza dubbio li accompagnerà in queste due settimane di preparazione in vista delle prossime sfide sia in campionato sia in coppa. Prima di tornare al lavoro però, mister Sarri ha concesso qualche giorno di riposo a coloro che non sono partiti con le rispettive nazionali. Felipe Anderson ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno lontano dalla Capitale con la sua dolce metà, Lohanne. I due sono volati in Svizzera, a Zurigo, come testimonia l’ultima story del brasiliano. Una mini fuga d’amore per i neo sposi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Valeri, parla l'agente: "Lazio e Milan hanno sondato il profilo". E sul futuro...

Scappini (fisioterapista): "Vi svelo una cosa su Milinkovic". Sul Lazio Lab...