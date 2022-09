Valeri, parla l'agente: "Lazio e Milan hanno sondato il profilo". E sul futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emanuele Valeri si sta distinguendo nella Cremonese. Il calciatore classe 1998 in estate è stato accostato anche alla Lazio, di cui è tifoso da sempre, e proprio in merito è intervenuto il suo agente Pietro Parente: "Lazio e Milan sono due club che hanno sondato il suo profilo. Del resto, ha dimostrato anche ieri di essere pronto per un ulteriore passo avanti, di esser pronto anche per le cosiddette big, non solo a livello tecnico ma anche di personalità".

FUTURO – "Il ragazzo è solo concentrato sulla Cremonese e sulla salvezza che è il primo obiettivo del club, sul futuro poi vedremo. Ovviamente l’obiettivo è quello di crescere sempre di più, e guai se non fosse così, la fame deve essere sempre esserci, se un domani dovesse presentarsi la possibilità la sfrutteremo", queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com.