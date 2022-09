Scappini (fisioterapista): "Vi svelo una cosa su Milinkovic". Sul Lazio Lab...

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre al preparatore atletico Malizia, è intervenuto sempre ai microfoni di Lazio Style Channel anche Gianni Scappini. Queste le parole del fisioterapista dei biancocelesti: “C’è moltissima soddisfazione di lavorare in un ambiente così, siamo un gruppo ben unito. Ognuno è preposto a fare cose particolari, ci integriamo a 360 gradi su tutte le tematiche del giocatore infortunato. Dal momento zero a quando poi abbiamo la soddisfazione di vederlo esultare in campo come è successo ieri con Pedro, dopo che è stato fermo 15 giorni. È stato il coronamento del lavoro svolto dietro le quinte”

FISIOTERAPIA - “È fondamentale nell’iter di un calciatore professionista. I giocatori sono seguiti a 360 gradi, sia quello sano sia quello infortunato. Ci può essere quello che viene solo per una coccola o quello che magari ha una problematica nell’allenamento quotidiano che andiamo subito a curare con i mezzi che abbiamo a disposizione grazie alla società”

MILINKOVIC - “Col giocatore ci deve essere un rapporto ottimale, è importante per la fiducia nel momento in cui viene a curarsi da noi. L'esultanza di Milinkovic? Con Sergej era una cosa studiata dal 14 di agosto, penso che lo sapevo solo io. Lui non voleva far sapere questa cosa, ci siamo riusciti ed è stata una bella soddisfazione”

