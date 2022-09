Lazio, Malizia (preparatore): “Lazio Lab? Ecco come lavoriamo nel centro”

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il preparatore e responsabile del recupero degli infortuni dei biancocelesti in occasione della presentazione del Lazio Lab, struttura presente all’intero del Training Center di Formello. Queste le sue parole: “La struttura a disposizione viene sfruttata interagendo con la struttura sanitaria e lo staff tecnico. Abbiamo tanti strumenti per la fisioterapia, la prevenzione e l’attivazione muscolare. Ci sono poi altre aree dedicate agli esercizi con sovraccarichi muscolari. Congresso? Domani proverò a far capire ai presenti il modo in cui vengono gestiti gli infortunati all’interno della S.S. Lazio con la sinergia tra staff fisioterapico, sanitario e muscolare”

