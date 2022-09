Lazio Lab, Pulcini: “È un sogno lavorare qui. Col presidente..."

È in corso la presentazione del Lazio Lab, per l’occasione ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il Direttore Sanitario Ivo Pulcini. Queste le sue parole: “Quasi un sogno per un medico lavorare qui perché è vero che deve essere ben preparato ma se manca di strutture e mezzi è come un pittore senza pennello. Abbiamo 17 medici in grado di curare qualsiasi infortunio. Da quando sono il direttore sanitario ho visto crescere questa struttura che è una delle più invidiate d’Europa. Il presidente mira ad avere sempre il meglio, la Lazio è stata la prima in Serie A ad organizzare corsi per l'uso del defibrillatore mettendo in condizione i calciatori di ottenere un tesserino internazionale che li autorizza ad intervenire in 95 paesi del mondo”

LAVORO - “Lavoro quotidiano? Ciascun giocatore viene visto ogni giorno, quando entra dalla porta capisci se zoppica o se è nervoso. Il professionista arriva al campo un'ora prima dell'allenamento per riscaldare bene i muscoli, così come al termine della gara deve svolgere un defaticamento attivo così l'atleta è pronto per tornare in campo il giorno dopo"

CONGRESSO - “Qualcuno si può meravigliare, ma io no. Con Lotito il risultato è garantito. Domani potremo consultarci sul tema della lesione del legamento crociato anteriore. Poi, grazie al Prof. Fabio Rodia nei prossimi anni ci saranno altri temi di confronto. La Lazio è la prima squadra ad occuparsi di tutti i calciatori, non solo quelli biancocelesti"

