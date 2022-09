Lazio, Impallomeni: "Squadra diversa, ai livelli di Milan e Napoli"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio a Cremona ha provato a farsi perdonare dai propri tifosi con una goleada. I ragazzi di Sarri, abbattendo 4-0 i grigiorossi, hanno provato a cancellare lo scivolone in Danimarca dando prova di riuscire a rimanere concentrati per 90 minuti. Stefano Impallomeni, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la prestazione dei biancocelesti: "Vedo una Lazio diversa, se saprà avere la continuità mentale per me lotterà per un campionato importante. Giocano a memoria, se sono in giornata possono battere chiunque. Siamo ai livelli di Milan e Napoli".