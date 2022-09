Lazio, dati alla settima giornata: la crescita rispetto alla scorsa stagione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È arrivata la prima sosta del campionato, unico stop prima del Mondiale in Qatar. La Lazio chiude il primo segmento di Serie A in modo positivo, battendo 4-0 in trasferta la Cremonese e occupando la quarta posizione in classifica, a pari merito con il Milan, distante 3 punti dalla testa e lasciandosi alle spalle Roma, Inter e Juventus. Maurizio Sarri, come ha affermato nella conferenza stampa allo Zini, è soddisfatto del trend di crescita dimostrato nella serie di partiteappena conclusa, con il miglioramento dei punti e soprattutto del dato dei gol subiti.

IL CONFRONTO CON LE PRIME 7 DEL 2021-22 - Rispetto al 2021-22 la Lazio nelle prime 7 giornate ha portato a casa 3 punti in più e ha subito 7 gol in meno, segnandone 2 in meno: un anno fa i punti erano 11, i gol subiti 12 e i gol fatti 15, oggi i punti sono 14, i gol subiti 5 e i gol fatti 13. Emblematica soprattutto la statistica della difesa: i gol presi sono diminuiti quasi del 60%, mostrando i frutti di un intenso lavoro sul campo e del rafforzamento in sede di calciomercato.

IL CONFRONTO CON LA SECONDA PARTE DEL 2021-22 - Il confronto più interessante però è quello con la seconda parte dello scorso campionato (dalla fine del girone di Europa League in poi), quando la Lazio riuscì a tenere un ritmo da Champions League e scalò la classifica fino alla quinta posizione finale. Nelle 21 giornate prese in esame la squadra biancoceleste tenne una media punti di 1,86, realizzò 2,05 gol e ne subì 1,24 a partita. Nelle prime 7 partite della Serie A 2022-23 l'unico indicatore leggermente in passivo è quello della media dei gol fatti (1,86 a partita), mentre la media punti (2 esatti) e quella dei gol subiti (0,71) fanno registrare miglioramenti significativi. A regime tali medie porterebbero in dote una qualificazione abbastanza certa all'Europa che conta, con abbattimento significativo (più di un dimezzamento) del totale dei gol subiti nello scorso torneo. Maurizio Sarri continua a lavorare, per dare continuità a tale standard e possibilmente alzare ulteriormente l'asticella.