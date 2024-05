Lazio, Furlanetto è tornato a Formello: ecco com'è andato il prestito

Un lungo viaggio da Fermo per tornare a Roma e mettere in mostra i suoi progressi. Anche la seconda esperienza in prestito di Alessio Furlanetto, questa volta alla Fermana, si è conclusa. L'estremo difensore classe 2002 qualche giorno fa ha fatto ritorno a Formello, dove questa mattina si è allenato in attesa dell'arrivo dell'estate e delle meritate vacanze. È stata un'annata particolare, d'altronde, per l'ex Lazio Primavera che nel corso della stagione ha vissuto una dura concorrenza per conquistarsi il posto da titolare con i giallorossi. Partito nelle gerarchie come portiere di riserva, a ottobre la sua stagione è cambiata radicalmente. Nonostante l'esordio nella pesante sconfitta (6-1 ) in Coppa Italia di Serie C contro il Pescara, con il cambi di tecnico (solo alla 7° giornata) è riuscito a conquistarsi un posto da titolare che ha mantenuto fino alla metà di marzo, quando è tornato in panchina restandoci poi per il resto della stagione. Se a livello personale i passi avanti sono stati importanti, meno si può dire a livello collettivo con la Fermana che è retrocessa in Serie D da ultima in classifica.