Lazio, Gabriele Paparelli ricorda suo padre: "Sono 45 anni che ti aspetto..."

Sono passati esattamente 45 anni dalla scomparsa di Vincenzo Paparelli, tifoso della Lazio morto in Curva Nord durante un derby perché colpito da un razzo lanciato dalla Curva Sud. Sul proprio profilo Facebook suo figlio, Gabriele Paparelli, ha pubblicato un post con un pensiero per questo giorno speciale. Ecco cos'ha scritto: "C'è il sole fuori, quel sole che per qualche motivo mi ha cambiato la vita... Perché quando ti vide far capoccella da quel nuvolone gigante decise di correre e venire allo stadio. Non mi posso perdere il derby io vado ci vediamo a cena.... Sono 45 anni papà che ti aspetto, ma devi sapere che qui giù, tutti ancora ti vogliono bene e ti ricordano con il petto in fuori pieno d'amore. Grazie di cuore popolo laziale grazie a tutti coloro hanno e avranno un pensiero per papà".