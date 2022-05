Lazio, Gaia e Giampaolo Matrone: “La nostra torta speciale per mamma Valentina”

“Sono poche le cose nella vita che ti danno così tanta gioia e forza, noi laziali siamo indistruttibili e forse anche per questo ho resistito tutte quelle ore sotto le macerie”. Sono le parole di Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti alla tragedia del Rigopiano, rilasciate qualche tempo fa ai nostri microfoni. Quel 18 gennaio del 2017 ha cambiato per sempre la sua vita e quella della piccola Gaia. Si è visto portare via un pezzo di cuore: la moglie e la figlia l’amore più puro e potente che possa esistere: quello di una madre, Valentina. Da lì in poi hanno dovuto imparare a convivere col dolore, una presenza costante, che li ha uniti ancor di più permettendo che il ricordo di Valentina divenisse la giusta spinta per andare avanti e affrontare la vita col sorriso, per quanto possibile. E oggi, nel giorno in cui si celebra la mamma, su propria iniziativa con l’aiuto del papà e dello zio, Gaia ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua di mamma. Decidendo così di tenere fede a una tradizione, ora più che mai, ricca di amore. Una torta dal gusto delicato, dolce e croccante proprio come era Valentina. Per questo, non poteva che portare il suo nome. È così che è nata La Valentina.

LA VALENTINA – “Quest’anno ho pensato di dedicare a mamma una torta speciale come lei”. Lo ha spiegato Gaia nel video. Difficile esprimere a parole la grandezza e la bellezza di una mamma ma lei ha voluto comunque provarci e lo ha fatto realizzando un dolce, da brava figlia di pasticciere, con alcuni degli ingredienti preferiti di Valentina. “Abbiamo innanzitutto cercato di realizzare una torta per la stagione estiva, molto fresca, con base quasi tutta alla frutta”, ha aggiunto Giampaolo. Un crumble di biscotti costituisce la base che accoglie una mousse alla vaniglia del Madagascar, all’interno un cuore di gelèe ai frutti rossi. Per guarnire, ciuffi di panna e decorazioni fucsia. Infine, il tocco particolare di Gaia: una stella di pasta di zucchero perché “Valentina questo rappresenta per noi, da quel 18 gennaio 2017 è la nostra dolcissima stella”.

