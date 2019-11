Lazio, Garlaschelli: "Il terzo posto un punto di partenza. Serve il miglior Leiva"

Lo ha detto Correa nel pomeriggio, lo sa bene la Lazio. Ora è inutile specchiarsi in questo terzo posto che premia i biancocelesti, ma che ancora non significa nulla. La pensa così anche l'ex Renzo Garlaschelli, intervenuto nel pomeriggio a Lazio Style Channel: "Il terzo posto deve essere un punto di partenza per la Lazio, un nuovo inizio. La squadra è simile a quella di due anni fa, segna con una continuità impressionante e gioca bene. C'è un Correa in più e il solito Immobile, sempre presente in zona gol. Ciro non è una sorpresa, lo scorso anno ha avuto anche molta sfortuna. Immobile fa movimenti unici, sin dai tempi del Torino". Ma chi sta stupendo è anche Correa: "Lui e la Lazio si esaltano a vicenda. Il Tucu nasce come trequartista, a Roma ha imparato a giocare da punta. Sta crescendo molto, ha qualità importanti, finalmente sta trovando la via del gol con continuità. Salta l'uomo con facilità e può giocare ovunque". Un plauso anche alla difesa: "Il rendimento difensivo è buono, e migliorerà quando Leiva tornerà sui suoi livelli. Serve però maggiore attenzione a livello individuale".

Pubblicato il 14/11 alle 23.30