Lazio, Garlaschelli: "La Coppa Italia per salvare la stagione. Immobile? Difficile lasciarlo fuori..."

La Coppa Italia come ultimo obiettivo stagionale. In casa Lazio le speranze sono riposte tutte sulla sfida del 15 maggio, anche se prima andrà affrontato il Cagliari in trasferta. Per commentare i prossimi impegni dei biancocelesti su Lazio Style Radio 89.3 ha parlato l’attaccante del primo Scudetto biancoceleste Renzo Garlaschelli: “A Cagliari non è una passeggiata, arrivare in Europa League è difficile. Ogni vittoria dà morale. In Coppa Italia anche non è una gara facile, l’Atalanta mette paura”.

IL CAGLIARI DELLO SCUDETTO - “Era uno squadrone, c’erano giocatori di lusso. Riva è stato un grandissimo calciatore, fisicamente era straordinario, un leone. Quando calciava faceva male. È stato un grandissimo uomo e un grandissimo giocatore, ha lasciato davvero il segno. C’erano Gori, Domenghini, Niccolai, Albertosi... Quella squadra è durata poco, giusto qualche anno. Forse neanche loro, come la Lazio, si aspettavano tanto e non sono riusciti a dare il giusto ricambio”.

COPPA ITALIA, LA FINALE - “Inzaghi di sicuro a Cagliari darà spazio a qualcun altro, la partita importante è quella del 15. Solo la Coppa Italia può salvare una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare. Gasperini ha lavorato molto bene quest’anno. Ci sono ottimi giocatori: la squadra è ben organizzata, ha qualità e quantità. Non mollano mai. La Lazio ci ha abituato invece a un calo nel secondo tempo, si prende diverse pause. Qualche giocatore poi quest’anno ha deluso, sta mancando qualità”.

LAZIO, MENO GOL - “Lasciare fuori Immobile sarà difficile, è un giocatore anche sfortunato. Ha sbagliato diversi gol e non è quello dello scorso anno, ma per un allenatore non è facile lasciarlo fuori. Si muove molto, ma per un attaccante il gol vale tutto. Era partito bene, 18 gol non sono pochissimi. È un momento no, però Inzaghi ci penserà due volte a non schierarlo. Oltre a Immobile la Lazio sta mancando poi molto sulle fasce. Lo scorso anno attaccavano in 11, quest’anno i cross non arrivano. Questo è il problema più grande in fase offensiva. Parolo ha giocato poco quest’anno, con l’Atalanta è stato tra i pochi a salvarsi. Con l’Atalanta la Lazio è sparita nella ripresa. Il gioco va allargato, centralmente è difficile sfondare”.

CHAMPIONS LEAGUE - “La Roma ha la partita più importante: se perde con la Juventus è fuori. Anche per il Milan non sarà facile a Firenze. Per l’Atalanta dovrebbe essere più facile contro il Genoa. La squadra di Gasperini può arrivare lontano. La Lazio era tra le favorite, poi nel girone di ritorno ha faticato”.