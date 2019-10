Lazio, Garlaschelli: "La squadra balbetta. Senza Leiva con l'Atalanta sarà dura"

L'ex attaccante della Lazio, Renzo Garlaschelli, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare del momento dei biancocelesti. Ecco le sue parole: "La Lazio arriva alla sosta con qualche problema, balbetta di più rispetto agli anni precedenti dove solitamente partiva bene. Al momento è difficile giudicare questa squadra, che ha qualità e giocatori importanti. I biancocelesti giocano bene, ma a centrocampo sta mancando qualcosa, così come sulla fascia sinistra. Ora dopo la sosta ci sarà un duro ostacolo come l'Atalanta, senza Lucas Leiva. Il brasiliano è in difficoltà fisica ma rimane comunque fondamentale. La squadra di Gasperini corre tanto, non è facile da mettere sotto". Infine, Garlaschelli ha commentato positivamente il rinnovo del Tucu: "Correa è un calciatore importante, la società ha fatto bene a rinnovargli il contratto. E' un giocatore che può spaccare in due la partita in qualsiasi momento".

