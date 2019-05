Lazio, Garlini: "Peccato per la classifica, ma complimenti alla società"

Al termine della stagione la Lazio si piazza all’ottava posizione in classifica. Ma può consolarsi con la vittoria della Coppa Italia che le permette di accedere direttamente ai gironi di Europa League. Per fare un bilancio dell’annata ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, l’ex attaccante biancoceleste Oliviero Garlini: “La Lazio doveva arrivare in campionato in una posizione più alta per le potenzialità che aveva. Peccato veramente, c’è rammarico per questo motivo anche se la conquista della Coppa Italia ripaga la posizione in classifica non proprio idilliaca. Complimenti alla società per aver costruito una grande squadra".

SUI SINGOLI: “Il ritorno al gol di Immobile è un segnale importante, è la nota positiva della gara di ieri contro il Torino, nonostante la sconfitta rimediata in trasferta. Impossibile discutere un centravanti del suo spessore. Correa è un calciatore che fa la differenza in questa squadra. Caicedo? Si è inserito molto bene in questa stagione e ha reso al massimo delle sue potenzialità, si è rivelato un elemento molto valido per la squadra”.

IMMOBILE: "STAGIONE PIENA DI EMOZIONI"

TORINO - LAZIO, I NUMERI DEL MATCH

