Lazio, Garlini: "Può vincere lo Scudetto, sarà fondamentale la motivazione"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Garlini per parlare di Lazio: "Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, l’importante è ripartire nel modo giusto, in particolare dal punto di vista fisico. Simone Inzaghi conosce bene il da farsi. I giocatori hanno fame e voglia di mettersi in mostra, la Lazio può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. I biancocelesti devono trovare maggiore stabilità in fase difensiva, sarà importante l’aspetto motivazione: la squadra dovrà ritornare quella che avevamo visto prima della sosta forzata. Correa, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic sono calciatori fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi. La Lazio può ambire a vincere il campionato, nel confronto del prossimo 24 giugno con l’Atalanta ci sarà subito molto in palio per entrambe le squadre. Simone Inzaghi è stato molto bravo nella gestione dell’organico. Acerbi sta disputando una stagione straordinaria, tutta la rosa aiutano i compagni in fase di non possesso, in primis due elementi come Milinkovic e Luis Alberto”.