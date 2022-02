Lazio, Gascoigne protagonista di un documentario della BBC: i dettagli

Paul Gascoigne, riporta TuttoSport, sarà il protagonista di un documentario realizzato dalla BBC. La data di uscita non è ancora nota, ma andrà in onda su BBC2 e sarà intitolato "Gazza". L'ex calciatore di Lazio, Tottenham, Glasgow Rangers, Newcastle e nazionale inglese, ha dichiarato: "Questa è la vera storia del periodo che ho trascorso nel calcio, la parte buona e cattiva di chi sono e ciò che è veramente successo attorno a me. Gran parte delle scene non sono mai state viste". Gascoigne, che dopo il suo ritiro dalla carriera agonistica è stato al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo, è tornato in "scena" nel 2021 come concorrente della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ritirandosi dopo 39 giorni per un infortunio alla spalla.

