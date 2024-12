Lazio, Gautieri: “L’Inter non lascerà strascichi. Contro il Lecce…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Carmine Gautieri ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com commentando l'ultima giornata di campionato. L'ex giocatore ed ora allenatore ha parlato in merito alla larga sconfitta contro l'Inter e sui possibili risvolti della stagione. Gautieri vuole evidenziare come la sconfitta non deve far perdere fiducia e concentrazione alla Lazio dopo una prima parte di campionato molto positiva. Ecco le sue parole:

“L’Inter è ancora la squadra più forte del campionato, ha vinto 0-6 contro una delle più in forma. Il risultato è eccessivo, conoscendo le squadre di Baroni che di imbarcate non ne prende mai penso che la Lazio si sia lasciata un po’ andare. Come si riparte? Devi essere bravo a lavorare sulla testa dei calciatori. La partita non lascerà strascichi. L’importante è fare una prestazione di livello già subito”. Sulla sfida con il Lecce ha le idee chiare: “Il calcio non è una scienza esatta. È un testa-coda, sarà comunque una gara combattuta”.