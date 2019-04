Lazio, Gene Gnocchi: “Sono innamorato di Luis Alberto. Contro il Milan? La vedo male...”

Sabato sera andrà in scena a San Siro il big match tra Milan e Lazio. “Una finale per la Champions” come...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, NUOVO STOP PER BERISHA: OPERAZIONE AL GINOCCHIO E STAGIONE FINITA? LAZIO, SI FERMA BERISHA - Non c'è limite alla sfortuna per Valon Berisha. Il centrocampista Kosovaro si è fermato dopo la gara con la Spal, nonostante non sia sceso in campo. L'ex Salisburgo ha accusato un nuovo problema e, dopo i controlli di rito in... WEBTV LAZIO, ALLA RENAULT LEIVA, PATRIC E NETO INCONTRANO I TIFOSI - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Si chiude qui l'evento Renault in via Tiburtina. Un pomeriggio diverso per i calciatori della Lazio prima di tornare a concentrarsi sul campo in vista della sfida contro il Milan. AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Dopo il biliardino,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC TORNA A PIACERE: DIVERSI TOP CLUB SUL SERBO CALCIOMERCATO LAZIO: MILINKOVIC PIACE AI TOP CLUB EUROPEI - Il gol alla Scala del calcio per consacrarsi tra i grandi e per tornare in cima alla lista dei desideri di mezza Europa. Se n'è parlato tanto, della presunta svalutazione di Milinkovic, è bastato...