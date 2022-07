Lazio - Genoa, cambia il luogo dell'amichevole: dove vederla in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha chiuso la sua prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri farà ritorno a Roma per poi partire alla volta della Germania, il 26 luglio, e iniziare un mini ritiro prima dell'inizio della nuova stagione. Anche in terra tedesca i biancocelesti saranno impegnati in due amichevoli, contro il Genoa e contro la Nazionale del Qatar.

Nello specifico il 27 luglio la Lazio sfiderà il Genoa nel match in programma alle 17:00 allo stadio di Grassau e non a Kossen com'era inizialmente da programma. La gara sarà a porte chiuse, per questioni di sicurezza, ma sarà visibile in esclusiva su Dazn. Come sempre, le modalità di accesso alla visione della piattaforma sono tramite smart Tv o sui dispositivi mobile tramite app dedicata. La gara sarà trasmessa anche su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.