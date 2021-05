Lazio - Genoa, il club festeggia sui social: "Tre punti fondamentali" - VIDEO

La Lazio vince contro il Genoa nonostante un finale di sofferenza. I biancocelesti ottengono così altri tre punti fondamentali per proseguire la corsa per la Champions League. Ed è proprio l'aver fatto bottino pieno all'Olimpico il fattore sottolineato dal club su Instagram. Al triplice fischio, il consueto post: "Tre punti fondamentali per le aquile". Nell'immagine, invece, l'abbraccio tra Correa e Milinkovic.

