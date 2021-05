Lazio, lady Luis Alberto esulta: “Il mio regalo per la festa della mamma” - FT

Gol da Mago e solita esultanza con dedica davanti alla telecamera. Luis Alberto si ripete e dopo aver superato Perin con un destro a giro delizioso manda un pensiero a sua moglie Patricia. La rete dello spagnolo è dedicata a lei, proprio nel giorno in cui in Spagna, si festeggia la festa della mamma. Patricia lo ha ringraziato con una storia su Instagram: "Enorme amore. Il mio regalo per il giorno della mamma".